Le Boerenbond demande que les agriculteurs flamands puissent invoquer la force majeure

"Ce que vivent ces personnes et leurs familles est terrible. Des cultures entières ont été détruites et des étables et des machines ont été complètement inondées", a déclaré M. Ceyssens, accompagné lors de sa visite par la vice-ministre-présidente flamande Hilde Crevits (CD&V) et le ministre flamand de l'Agriculture Jo Brouns (CD&V). "Il s'agit d'un cas de force majeure et les agriculteurs et horticulteurs concernés devraient pouvoir l'invoquer".

L'invocation du cas de force majeure devrait permettre aux agriculteurs concernés d'être temporairement exemptés des obligations administratives quant aux primes et assurances. Par exemple, ils n'auraient pas à prouver qu'ils ont subi des dommages ou qu'ils n'ont pas pu accéder à leurs champs durant les inondations.