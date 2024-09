Le Brabant wallon consacre 2,5 millions d'euros à la création de places en crèche

Pour le collège provincial MR-PS, il est crucial d'apporter cette aide aux structures d'accueil privées ou publiques ainsi qu'aux familles, et cette politique fait partie des priorités provinciales. L'augmentation qui porte l'enveloppe globale de l'appel à projets "Petite enfance" à 2,5 millions d'euros vise en effet à répondre à une demande très élevée en Brabant wallon.

"Ce budget permettra la création de 342 places en crèches (158 en structures publiques et 184 en structures privées) et la mise en conformité de 1.711 milieux d'accueil pour le bien-être et la sécurité des enfants (834 en structures publiques et 877 en structures privées). Il s'agit par exemple de travaux pour la sécurisation d'espace extérieur, la climatisation, la pose de portique, de clôture ou encore de protection solaire.", précise la Province.