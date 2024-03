Le cacao dépasse 10.000 dollars la tonne, un nouveau record avant Pâques

Le contrat de cacao le plus échangé à New York pour livraison en mai cotait 9.666 dollars vers 17H10 GMT (18H10 à Paris), après avoir déjà franchi la barre des 10.000 dollars la tonne en début de séance européenne.

A quelques jours de Pâques, le prix du cacao a atteint de nouveaux records historiques, dépassant mardi à New York 10.000 dollars la tonne avant de légèrement redescendre, propulsé par les pénuries d'approvisionnement en raison de mauvaises récoltes.

"Une tonne de cacao coûte désormais plus cher qu'une tonne de cuivre", souligne Kathleen Brooks, analyste chez XBT.

La demande toujours forte cumulée à l'importante réduction de l'offre venant d'Afrique de l'Ouest, principale région productrice de cacao dans le monde, ont propulsé les prix à leurs plus hauts historiques dès 2023. Depuis, les cours ne cessent de battre records sur records.

Le contrat le plus échangé à New York a ainsi déjà vu son prix plus que doubler, s'envolant de 130% cette année.