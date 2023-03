Le Forem a diffusé + de 1.300 opportunités d'emploi dans l'IT depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année, plus de 1.300 opportunités d'emploi ont été diffusées pour des postes à pourvoir dans le numérique sur le site et l'app du Forem. Sur ce nombre, 311 opportunités, dont 117 dans le Hainaut et 73 en province de Liège, sont toujours disponibles pour les métiers de développeur informatique, chef de projet, analyste, data scientist ou encore administrateur de systèmes d'information, indique vendredi le Forem.

L'office régional de l'emploi recrute lui-même 17 collaborateurs afin de développer de nouveaux outils au service des demandeurs d'emploi et des entreprises. Un afterwork sera organisé dans ce cadre le 28 mars à Charleroi.

Dans le secteur IT, analyste-développeur, administrateur de base de données, gestionnaire d'exploitation informatique, analyste des systèmes de communication et d'information, et business analyst TIC sont les cinq métiers les plus recherchés par les employeurs, précise encore le Forem.