Le nombre de faillites en hausse en septembre, un record atteint en Flandre

Sur la période couvrant janvier à septembre, le nombre de faillites en Flandre a ainsi grimpé de 5,29% sur un an.

La Wallonie (+ 5,91%) et la Région bruxelloise (+ 13,65%) ont également connu de fortes hausses annuelles du nombre d'entreprises en banqueroute sur les neuf premiers mois de l'année, mais les deux régions n'ont pas atteint les records atteints en 2014, 2015 et 2019.

Sur l'ensemble de la Belgique, on a enregistré entre janvier et septembre 8.391 entreprises en faillite, soit près de 7% de plus qu'en 2023. Cela reste toutefois moins que lors des records pointés en 2013 (8.942) et en 2019 (8.789).