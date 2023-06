Le rebond économique risque de ne pas durer

L'économie belge a un peu mieux résisté au cours des premiers mois de 2023 que ce qui était prévu, ressort-il mardi d'une enquête de la FEB menée auprès des fédérations sectorielles. Toutefois, ce rebond économique pourrait ne pas durer, compte tenu de l'inflation persistante et de la détérioration de la compétitivité des entreprises.

Et la Belgique a su, elle aussi, tirer son épingle du jeu. Elle s'en est même mieux sortie que l'Allemagne ou le Royaume-Uni, "grâce à la compensation relativement généreuse de la hausse des prix de l'énergie (réductions de TVA, paquet de base...) et au système généralisé d'indexation automatique des salaires", observe la FEB.

Normalisation des chaînes d'approvisionnement, baisse des prix du gaz et de l'électricité, reflux du cours des matières premières: toute une série de facteurs ont influencé favorablement l'économie européenne ces derniers mois.

Selon cette dernière, il y a toutefois un revers à la médaille: "en 2022-2023, les coûts salariaux auront augmenté d'environ 5% de plus que dans nos trois pays voisins, avec toutes les conséquences que cela implique pour les entreprises belges".

Si bien qu'"un tiers de nos fédérations sectorielles s'attendent à une nouvelle diminution de leur activité au cours des six prochains mois et la moitié d'entre elles prévoient une stagnation", illustre encore la fédération patronale, pointant le reflux des exportations (-0,5%) et la baisse des investissements envisagés.