Légère hausse du bénéfice de Syensqo au deuxième trimestre 2024

Par ailleurs, le groupe précise qu'en excluant le paiement de 167 millions d'euros au Département de la protection de l'environnement du New Jersey (NJDEP), le cash flow opérationnel s'élève à 210 millions d'euros et le free cash flow à 47 millions avec une conversion en cash de 88%.

Le bénéfice opérationnel (Ebitda) sous-jacent s'élève quant à lui à 378 millions d'euros. Il a ainsi augmenté de 4 % par rapport au premier trimestre de 2024 et baissé de 13% sur un an.

Bien que les résultats du second trimestre aient bénéficié d'une amélioration de la dynamique des volumes, le groupe ne prévoit pas encore de reprise de la demande globale au second semestre, précise-t-il.

Sur l'ensemble de l'année, Syensqo prévoit un Ebitda sous-jacent entre 1,4 et 1,475 milliard d'euros, des dépenses d'investissement comprises entre 600 et 650 millions d'euros et une free cash flow situé entre 400 et 450 millions, diminué du paiement de 167 millions d'euros au NJDEP.