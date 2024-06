L'entreprise chimique Covestro vise 400 millions d'euros d'économies annuelles d'ici 2028

Le groupe chimique allemand Covestro, également présent en Belgique, a annoncé mardi le lancement d'un programme d'économies visant à dégager 400 millions d'euros par an d'ici 2028, en réduisant les "coûts matériels et de personnel".

Près de la moitié des économies (190 millions d'euros) seront réalisées en Allemagne. Baptisé "Strong", ce programme vise à améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à la numérisation et à l'intelligence artificielle (IA).

"Ces dernières années ont été difficiles pour l'industrie chimique et pour Covestro", a expliqué Markus Steilemann, CEO du groupe, dans un communiqué. "Je suis convaincu que 'Strong' contribuera non seulement à consolider la position de leader de Covestro sur le marché mondial grâce à des structures, des processus et un pipeline d'innovation compétitifs, mais aussi à la renforcer."