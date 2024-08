L'entreprise de logistique Luik Natie rachetée par la société américaine Lineage

"Nous sommes convaincus que cette acquisition renforcera à la fois la position de Lineage et la nôtre en Europe", se réjouit Luik Natie. Les deux entreprises sont principalement spécialisées dans la réfrigération et la congélation de denrée alimentaires. Lineage représente en outre l'un des acteurs les plus importants sur ce marché au niveau mondial et a acquis des dizaines d'entreprises actives dans ce domaine au cours des dernières années.

À travers ce rachat, Luik Natie espère faire de ses services de réfrigération un maillon indispensable du transit de denrées alimentaires au sein du port d'Anvers. L'entreprise souhaite également s'attaquer au marché des Pays-Bas - traditionnellement fort axé sur les produits alimentaires bien que Lineage y ait aussi réalisé des acquisitions.