L'entreprise de travail adapté Manufast veut se séparer de 100 travailleurs

Les syndicats, qui dénoncent la responsabilité du management, jugé "défaillant", affirment qu'ils n'accepteront aucun licenciement.

"De prime abord, les organisations syndicales détectent des manquements et des mauvais choix de gestion trop basés sur la rentabilité plutôt que sur les compétences et le fonctionnement des travailleurs en situation de handicap, ensuite peut-être trop de lenteur à solliciter les mécanismes d'aide et de financement existants dans le secteur du non-marchand bruxellois", décrient les organisations syndicales dans un communiqué. "Elles constatent également que Manufast est toujours incapable de présenter un plan d'avenir cohérent qui permettrait de sauver l'entreprise après le licenciement collectif en cours."