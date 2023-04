L'entreprise liégeoise Amos fournit un télescope à l'agence spatiale indienne

Amos indique avoir conçu et fabriqué ce grand télescope sur la base des paramètres définis par le PRL. Les principaux composants et les pièces structurelles de la monture ont été fabriqués au sein de l'entreprise, tandis que l'assemblage s'est déroulé dans un grand hall prévu à cet effet à Liège.

Amos est déjà présente en Inde depuis plus de 20 ans et fournit des télescopes, des optiques, du matériel spatial ainsi que des systèmes de test à plusieurs clients.

Plus puissant et efficace, il remplace désormais celui de 1,2 mètre installé il y a quelques dizaines d'années à l'observatoire du Mont Abu, situé à 1.700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s'agit d'un des meilleurs sites en Inde pour les observations astronomiques dans les longueurs d'onde visibles et infrarouges, ajoute l'entreprise.

L'entreprise conçoit, fabrique et teste des systèmes optiques et opto-mécaniques de haute précision pour le secteur spatial et l'astronomie professionnelle. Elle emploie plus de 100 personnes.