L'entreprise Skysun développe un projet agrivoltaïque à Montigny-le-Tilleul

"Notre ambition est de proposer un agrivoltaïsme low tech avec un nombre adéquat de panneaux espacés et surélevés adéquatement pour permettre notamment à la prairie de se développer normalement et même mieux", a indiqué Arthur Dawans, l'administrateur délégué de Skysun.

Le projet agrivoltaïque de Montigny-le-Tilleul est le troisième du genre monté par l'entreprise Skysun. "Toujours avec la même idée de mettre le photovoltaïque au service de l'environnement et de l'agriculture", a précisé Arthur Dawans.

Skysun fonctionne selon le principe du tiers investisseur. C'est l'entreprise elle-même qui investit dans les installations photovoltaïques. Elle se rémunère ensuite via la vente de l'électricité au propriétaire du terrain à un prix préférentiel et via les certificats verts. "Dans le cadre du projet de Montigny-le-Tilleul, une partie de l'électricité sera également réinjectée sur le réseau et vendue dès lors sur le marché de gros", a indiqué Arthur Dawans.