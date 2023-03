Les Bourses européennes rechutent, regain de tensions sur les banques

Les banques européennes étaient de nouveau chahutées en Bourse mercredi, entraînant l'ensemble des indices européens, avec de nouvelles craintes sur les éventuelles répercussions des faillites d'établissements aux Etats-Unis.

Credit Suisse, une des banques perçues comme les plus fragiles en Europe, plongeait de 9,15% et touchait un nouveau point bas historique vers 09H45 GMT. En France, BNP Paribas chutait de 6,81% et Société Générale de 5,99%.