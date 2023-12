Les camions belges et allemands de volaille doivent être davantage nettoyés

Les camions qui transportent des œufs ou de la volaille doivent être nettoyés davantage lorsqu'ils viennent de Belgique ou d'Allemagne afin de limiter la propagation de la grippe aviaire, écrit l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA).

Cela vaut déjà depuis un certain temps pour la Bulgarie, le Danemark, la Hongrie, l'Italie, la Croatie, la Pologne et tous les pays en dehors de l'Union européenne et s'applique également aux camions vides qui retournent aux Pays-Bas.

Les camions sont nettoyés une première fois après le déchargement des œufs et, la plupart du temps, des poules. Les véhicules sont ensuite transportés à l'abattoir ou à la ferme pour être nettoyés une nouvelle fois.