Les centres IFAPME ouvriront leurs portes au public le 26 juin

L'ensemble des centres IFAPME ouvriront leur portes au public le mercredi 26 juin, de 10h00 à 18h00. L'objectif de la journée sera de faire découvrir l'offre et les infrastructures dédiées à la formation en alternance en Wallonie.

A l'occasion de cette journée portes ouvertes, de nombreuses activités seront organisées dans les différents centres de formation. A Braine-le-Comte et à Verviers, il sera par exemple possible de tester un simulateur d'engin de chantier, dans le cadre de la formation en voirie. A Namur, les visiteurs pourront participer à un "parcours dinatoire", composé de cinq services cuisinés par les apprenants en restauration. Le centre de Charleroi proposera quant à lui différents ateliers en lien avec la conception 3D, ou le codage, dans le cadre de sa formation en informatique.

Le réseau IFAPME est constitué de 24 centres de formation, répartis dans 17 villes wallonnes. Avec son catalogue de près de 200 formations, l'institut wallon donne la possibilité de se former "à des métiers modernes, ouverts sur l'avenir, soucieux de l'environnement et porteurs d'emploi." Six nouvelles formations seront en outre proposées à la rentrée 2024, dont celle de pisciniste, de brancardier, ou encore de conseiller en transformation digitale.