Les communes d'Antoing et Seneffe championnes de la pression fiscale sur les entrepreneurs

Les communes d'Antoing et de Seneffe, situées dans le Hainaut, imposent la charge fiscale la plus lourde aux entrepreneurs wallons, ressort-il mardi du dernier baromètre fiscal de l'Union des classes moyennes (UCM).

Selon cette enquête, réalisée auprès de 933 entrepreneurs wallons et bruxellois, un entrepreneur wallon a en moyenne contribué à hauteur de 248 euros aux recettes fiscales de sa commune en 2022, soit une baisse de 22% par rapport à 2018. Cette diminution s'explique en partie par le moratoire instauré sur certaines taxes pendant la crise du Covid-19 et après les inondations de l'été 2021.

Les communes hennuyères d'Antoing et Seneffe sont les championnes de la pression fiscale sur les entrepreneurs puisqu'elles ont taxé ces derniers respectivement de 2.010 euros et 1.860 euros en 2022. À l'inverse, seules trois communes de la même province, à savoir Lobbes, Brugelette et Quiévrain, n'ont pas demandé un euro supplémentaire à leurs indépendants.