Les enclos paroissiaux, trésors méconnus de la Bretagne intérieure

Avec son église du XVIe siècle, sa chapelle des morts et son calvaire monumental aux 80 statues, l'enclos de Guimiliau attire de 80.000 à 100.000 visiteurs par an, dont des cars de touristes italiens, espagnols ou allemands, selon la mairie.

En avril dernier, ces ensembles architecturaux des XVIe et XVIIe siècles ont franchi une étape décisive dans ce long processus: ils ont été retenus sur la liste des biens français candidats auprès de l'Unesco, au même titre que les célèbres mégalithes de Carnac (Morbihan).

Cette inscription, "ce serait un plus pour l'activité économique de notre village", s'enthousiasme Mme Guillerm. "Ce serait plus, plus, plus... C'est vrai que ce serait énorme!"

- "ouvrir les yeux des citoyens"-

Fred TANNEAU

"Une candidature à l’Unesco vise aussi à ouvrir les yeux des citoyens sur l'importance d'un patrimoine qu'ils voient quotidiennement et qu'ils ont fini par oublier", souligne l'ancien ministre Jean-Jacques Aillagon, président de la mission chargée de porter la candidature, en vantant un "patrimoine extraordinaire".