Les syndicats de la Loterie nationale ne font toujours pas confiance à Jannie Haek

Les syndicats, contrairement à la direction et au conseil d'administration (CA), ne font plus confiance à l'administrateur général de la Loterie nationale, Jannie Haek, ont-ils indiqué mercredi. Le CEO a pu compter mardi sur la confiance du CA, bien qu'il doive suivre une formation en leadership après l'échec d'une médiation avec les syndicats.

Le front commun syndical de l'ACV/CSC, ACOD/FGTB et ACLVB/CGSLB avait indiqué en avril ne plus faire confiance à M. Haek. Les syndicats évoquaient dans un courriel une "violence verbale" à l'encontre du personnel de l'entreprise publique ainsi qu'une "consommation excessive d'alcool". Jannie Haek, à la tête de la Loterie nationale depuis 2013, a été sanctionné à deux reprises par l'inspection du travail ces dernières années pour avoir fumé dans ses bureaux, rapporte De Tijd.

"La confiance en monsieur Haek est toujours absente. Les points d'action présentés doivent être suivis et évalués." Le front commun syndical se rassemble lundi pour une réunion.

Le conseil d'administration indiquait mardi avoir pris acte que l'administrateur délégué a présenté ses excuses à l'ensemble du personnel le 16 mai dernier. "Il est conscient que son style de communication direct et rustre, combiné à une forme d'impatience, peut passer pour brutal et grossier et qu'il a blessé des gens en agissant de la sorte. Jannie Haek s'est engagé à instaurer une culture de la communication bienveillante au sein de l'entreprise et à suivre une formation sur le leadership positif", précisait la Loterie nationale dans un communiqué.