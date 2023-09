Les syndicats du personnel de l'aéroport de Charleroi déposent un préavis de grève

Il y a quelques mois, explique le représentant du syndicat chrétien, la direction de l'aéroport avait annoncé l'octroi de cette prime à tous ses travailleurs. Le versement aurait déjà dû se faire en avril, BSCA a cependant attendu avant de signer un accord en la matière.

Le sujet est finalement revenu sur la table des négociations en ce mois de septembre et c'est alors, selon les syndicats, que la direction a indiqué vouloir conditionner l'octroi de la prime en fonctions des temps partiels, auxquels a beaucoup recours le personnel, et de l'absentéisme. Celui-ci a été plus important en juillet et août, reconnait Yves Lambot.