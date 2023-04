Les syndicats marquent leur opposition à l'ordonnance interdisant les piquets de grève

Les centrales syndicales CNE, ACV Puls, CSC Alimentation et Services et la CSC manifestent mardi leur opposition à l'ordonnance du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, visant à interdire les piquets de grève devant les magasins et les dépôts de Delhaize. Les organisations ouvriront mercredi, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, un front juridique pour "défendre le droit de grève largement bafoué par Delhaize", annoncent-elles.