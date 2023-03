Londres donne un coup de pouce record au salaire minimum: +9,7%

Le salaire minimum augmentera au 1er avril de 9,7% au Royaume-Uni, coup de pouce "record" pour les plus modestes dans un pays qui voit l'inflation flamber à plus de 10% depuis des mois, ont indiqué vendredi les autorités britanniques.

Il s'agit de "la plus forte augmentation en valeur" - sans prendre en compte l'inflation - depuis la création en 2016 du salaire minimum sous sa forme actuelle, précise dans son communiqué la LPC, un organisme gouvernemental.

"Les niveaux élevés d'inflation sont ressentis plus durement par les personnes à bas salaire, qui consacrent une proportion plus importante de leur revenu à l'énergie et à l'alimentation", a indiqué Bryan Sanderson, président de la Commission des bas salaires (Low Pay Commission, LPC).