Meta ouvre largement son propre modèle d'IA, concurrent d'OpenAI et Google

Meta a ouvert gratuitement mardi en "open source" (accès libre au code de programmation) son modèle de langage Llama 2 aux entreprises et aux chercheurs, une décision stratégique qui fait remonter le géant des réseaux sociaux dans la course à l'intelligence artificielle générative.

Llama 2, concurrent de GPT-4 - à l'oeuvre dans ChatGPT et Bing, moteur de recherche de Microsoft -, va être disponible via les principales plateformes de cloud (informatique à distance), Azure (Microsoft) et AWS (Amazon).

"En rendant les modèles d'intelligence artificielle (IA) largement disponibles, ils peuvent bénéficier à tout le monde (...) et nous pensons que c'est plus sûr", a indiqué Meta.