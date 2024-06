Météo: vigilance orange orages pour 24 départements samedi

"La dégradation orageuse s'est bien mise en place du sud-ouest du pays jusqu'au Massif central et vers le Grand Est", indique Météo-France. "Des orages diluviens ont impacté le département du Tarn où on a relevé 61 mm en une heure à Dourgne, 56 mm en une heure à Montredon et 66.6 mm en trois heures au même endroit", poursuit Météo-France.

Un "fort épisode pluvio-orageux" traverse samedi "la majeure partie du pays", avait indiqué Météo-France. "Seules les régions allant de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, ainsi que la Corse, restent à l'écart de ces intempéries, et conservent un temps plus calme mais nuageux".

"En plus d’une activité électrique intense, ces orages peuvent occasionner de violentes rafales de vent, de la grêle et de forts cumuls de pluie en peu de temps", prévient Météo-France.

En Lorraine, où plusieurs événements festifs été annulés, le parcours de la flamme olympique a pu avoir lieu dans la Meuse. Les derniers passages de relais ont toutefois dû être avancés pour échapper aux orages.

A Strasbourg, en amont de l'arrivée d'orages possibles, la mairie avait annoncé dans un communiqué la fermeture à partir de 17H00 de six parcs municipaux et des neuf cimetières de la ville. "Leur réouverture dépendra de l’évolution des conditions météorologiques."

Dans le Doubs, le festival de musique Rencontres et Racines, qui se tient de vendredi à dimanche à Audincourt, a annoncé sur sa page Facebook qu’il n'allait pas prendre "le risque d’ouvrir le festival" samedi en raison des conditions météorologiques.

Selon Météo-France, "en Aquitaine, on a observé de fréquents orages" samedi, avec "une forte activité électrique, des intensités pluvieuses localement fortes".

Dimanche, la situation sur le Nord-Est sera "fortement orageuse" et nécessitera "une vigilance particulière compte tenu de l’étendue géographique et de l’intensité des phénomènes prévus", prévoit Météo-France, selon laquelle, "en plus d’une activité électrique intense, ces orages peuvent occasionner de violentes rafales de vent, de la grêle et de forts cumuls de pluie en peu de temps".

"Des pluies encore localement orageuses restent d'actualité jusqu'en cours de matinée de dimanche sur le Nord-Est. Leur intensité est prévue décroître progressivement", selon l'agence météorologique.