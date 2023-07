Mithra va signer un accord de licence en vue de la commercialisation du Donesta au Canada

L'accord prévoit que Searchlight disposera des droits commerciaux et marketing exclusifs au Canada du traitement. Mithra pourra recevoir jusqu'à 17,05 millions d'euros en frais de licence, frais réglementaires et paiements relatifs aux ventes, en plus de royalties échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes annuelles totales au Canada, détaille la société basée à Liège.

Cette dernière et Searchlight sont déjà partenaires pour la vente de deux autres produits de Mithra au Canada.