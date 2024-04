Netflix toujours au sommet du streaming avec près de 270 millions d'abonnés

L'entreprise américaine a réalisé 9,37 milliards de dollars de revenus et 2,3 milliards de bénéfice net au premier trimestre, d'après son communiqué, des résultats en hausse sur un an et également supérieurs à ses prévisions et à celles des analystes.

"Nous avons construit une formule gagnante difficile à reproduire", s'est félicité le groupe californien, citant "une offre solide, un système de recommandations supérieur et une base de fans divers et passionnés".