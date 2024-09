Nouvelle salve de licenciements chez Janssen Pharmaceutica à Beerse

Entre 125 et 150 emplois vont disparaître sur le site de Janssen Pharmaceutica à Beerse (province d'Anvers), a-t-on appris vendredi au cours d'un conseil d'entreprise extraordinaire. L'entreprise a confirmé l'information. Au printemps 2023, une réorganisation de la même ampleur avait été annoncée à Beerse.

Janssen est une filiale du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Ce dernier a indiqué vendredi qu'il fallait s'adapter pour pouvoir continuer à répondre aux besoins des patients à l'avenir. "Nous développons des activités dans un environnement complexe et qui évolue rapidement."

Johnson & Johnson promet d'apporter son soutien à tous les travailleurs, mais ne fait pas plus de commentaires. Les représentants du personnel n'ont pas non plus de détails à fournir sur les intentions de licenciements. Un représentant du syndicat socialiste s'est dit surpris de cette annonce, mais a précisé qu'il connaissait désormais la "dynamique de l'entreprise". "Nous ne sommes pas d'accord, mais c'est généralement leur manière de faire", explique Serge Seret.