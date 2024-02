NS confirme vouloir élargir l'offre ferroviaire entre Bruxelles et les Pays-Bas

Ainsi, il y aura, d'une part, la ligne à grande vitesse entre Amsterdam-Zuid et Bruxelles-Midi avec des arrêts à Schiphol, Rotterdam et Anvers-Central. Le temps de trajet sera réduit de 45 minutes par rapport à la durée actuelle.

D'autre part, une connexion ferroviaire reliera Rotterdam à Bruxelles-Midi avec des passages à Breda, Noorderkempen, Anvers-Central, Anvers-Berchem, Malines, Brussels Airport, Bruxelles-Nord et Bruxelles-Central.

À cet égard, la société de chemins de fer néerlandaise a adressé une demande d'avis aux autorités régionales et aux associations de navetteurs. Dans celle-ci, NS indique par ailleurs que le "train des trois pays", qui reliera Liège à Maastricht et Aix-la-Chapelle, sera fonctionnel au cours du premier semestre 2024.

Selon la nouvelle organisation élaborée par NS, 1.600 trains supplémentaires circuleront chaque semaine aux Pays-Bas à partir de la mi-décembre. "Nous relierons mieux et plus souvent les différentes régions des Pays-Bas, à la fois pendant la journée et à des heures plus matinales ou plus tardives", fait valoir la société.