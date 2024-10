Plus de 95% des entreprises belges sont des micro-entreprises

L'étude de Statbel s'est intéressée à l'économie marchande non financière et couvre l'industrie, la construction, le commerce et divers services.

En 2022, cette économie marchande non financière comptait 750.852 entreprises, représentant une large part de l'économie hors secteur agricole, financier et non marchand. Quelque 3.059.668 personnes étaient occupées dans ces structures.

Près de six entreprises sur dix (58%) étaient actives dans le secteur des services et employaient la moitié (50%) des personnes occupées. Le secteur de la construction constituait 19% des entreprises et employait 11% de la main-d'œuvre. Le commerce regroupait 20 % des emplois, tandis que l'industrie, qui représente 6% des entreprises, employait en moyenne 12,8 personnes par entreprise, le ratio le plus élevé parmi les secteurs.

Le commerce affichait les valeurs les plus élevées pour le chiffre d'affaires et les achats, avec respectivement 610 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 555 milliards d'euros d'achats.