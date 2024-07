Près de 153 millions de personnes sous-alimentées en moins si le gaspillage était terrassé

Réduire les rejets nocifs pour la planète tout en évitant à 153 millions de personnes de souffrir de la faim ? C'est possible à condition de diviser par deux le gaspillage alimentaire, soulignent mardi la FAO et l'OCDE.

Réduire de moitié les pertes et gaspillages tout au long de la chaîne alimentaire, des champs aux consommateurs, permettrait de diminuer de 4% les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture "et le nombre de personnes sous-alimentées de 153 millions d'individus", estiment l'OCDE et l'agence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans un rapport sur les perspectives du secteur agricole (pêche et aquaculture incluses) d'ici à 2033.

"Cet objectif est une limite supérieure extrêmement ambitieuse qui nécessiterait de procéder à des changements profonds, à la fois de la part des consommateurs et des producteurs", est-il toutefois reconnu.