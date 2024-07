Proximus renforce la sécurité dans ses points de vente après une série de braquages

Proximus a décidé de prendre des mesures de sécurité supplémentaires dans ses points de ventes après une série de braquages et cambriolages qui se sont produits au cours des dernières semaines, a signalé lundi l'opérateur télécom.

Alors qu'une dizaine d'incidents ont été recensés l'année dernière, ce chiffre a plus que doublé ces derniers mois, avec une dizaine de braquages ou cambriolages pour le seul mois de juin, a précisé à Belga Fabrice Gansbeke, porte-parole de Proximus.

Ces incidents, majoritairement localisés en Wallonie (Namur, Hainaut, Brabant Wallon) et marginalement à Bruxelles, se sont produits aussi bien de nuit que de jour, mettant "en danger" la sécurité des clients et des employés, indique Proximus.

Face à cette situation, l'entreprise a pris la décision de ne plus stocker d'appareils de haute valeur dans ses magasins, en particulier les modèles iPhone, et ce jusqu'à nouvel ordre. Des agents de sécurité ont également été déployés devant les magasins depuis le week-end dernier et des mesures de sécurité supplémentaires "sont en cours d'implémentation", a expliqué le porte-parole, sans vouloir détailler ces dernières mesures.

Proximus a mis en place un soutien psycho-social pour les employés et clients ayant été victimes ou témoins de ces actes.

Les clients pourront toujours bénéficier de démonstrations et de conseils sur ces smartphones, mais les achats seront désormais livrés à domicile dans les plus brefs délais, précise l'opérateur.