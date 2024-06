Redonner du goût aux assiettes, un défi pour les Ehpad

Des assiettes trop peu remplies, pas assez variées ou mixées et peu appétissantes? Les repas dans les Ehpad, à l'image souvent dégradée, sont un sujet sensible auquel les établissements assurent veiller, une attention accrue depuis le scandale de 2022.

Et ce via différentes initiatives: favoriser la convivialité, la présentation des plats et l'individualisation en fonction des goûts ou du degré d'autonomie - avec par exemple, pour ceux qui le peuvent, courses au marché et préparation du pain. Ses chefs suivent une formation auprès de Ducasse Conseil.

Même politique revendiquée chez Clariane. Cet autre groupe privé, qui gère les Ehpad Korian, avait également été mis en cause il y a deux ans par une enquête du magazine télévisé "Cash Investigation", qu'il avait contestée.

- Inflation -