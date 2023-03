René Branders succède à Bart De Smet à la présidence de la FEB

René Branders succède mardi à Bart De Smet en tant que président de la Fédération des entreprises belges (FEB) pour un mandat de trois ans. Ancien président d'Agoria, la fédération de l'industrie technologique, et CEO de FIB Belgium, il souhaite axer son mandat sur l'innovation, l'internationalisation et la concertation dans un contexte politique et social complexe, a-t-il expliqué jeudi lors d'une conférence de presse.