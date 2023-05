Reprise d'Imperial par What's Cooking? en suspens

En octobre 2021, What's Cooking? - surtout connu pour ses charcuteries et ses lasagnes Come a Casa - avait annoncé son intention d'acquérir 100% des actions de Sigma en Belgique (Imperial) et aux Pays-Bas (Stegeman) avec cinq usines de production en Belgique (Lievegem, Cornby, Amando, Dacor, Champlon) et une aux Pays-Bas. L'entreprise veut accélérer le passage à des produits plus végétariens et à base de plantes.

"Bien qu'il ne s'agisse que d'une proposition de décision non contraignante, l'Auditorat propose au Collège de ne pas approuver la transaction", explique l'entreprise. "What's Cooking? marque son désaccord avec la position adoptée par l'Auditorat, notamment parce qu'elle ne tient pas compte de la concurrence internationale à laquelle l'entreprise est confrontée sur un marché transfrontalier par rapport à la fourniture de produits de marque de distributeur essentiellement homogènes."