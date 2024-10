Royaume-Uni: le syndicat de l'audiovisuel s'inquiète des suppressions de postes à la BBC

Les suppressions de postes annoncées mardi par la BBC représentent une réduction des coûts de 24 millions de livres (28,7 millions d'euros) dans le cadre d'un plan plus large visant à réaliser 700 millions de livres (environ 840 millions d'euros) d'économies par an.

Parmi les 155 suppressions nettes d'emploi, 130 concernent des postes de journalistes et 25 de techniciens, selon la même source.

Elles entrent dans le cadre d'un vaste plan d'économies et de modernisation de cette institution de l'audiovisuel britannique, qui avait annoncé en juillet 500 suppressions de postes supplémentaires d'ici à la fin mars 2026. Un plan de départs volontaires a été lancé.

La BBC est confrontée à la concurrence croissante des plateformes numériques ainsi qu'à une remise en question grandissante de son mode de financement. Elle a pâti notamment de la forte inflation et du gel pendant deux ans de la redevance, sa principale source de financement.

Le groupe, afin de réduire ses coûts et investir dans la transition numérique, a déjà coupé certains programmes, fusionné ses chaînes d'information nationale et internationale et réduit sa présence dans la musique classique.