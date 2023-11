Sans conviction, le Bel 20 termine de justesse dans le vert

Finalement fort indécis à l'instar de ses voisins européens, l'indice Bel 20 devait terminer de 0,01% dans le vert, à 3.534,77 points avec 12 de ses éléments en hausse, Umicore (23,57) et Melexis (82,75) en tête avec des gains de 1,20 et 1,16%.

Ackermans (146,50) et Ageas (38,34) valaient 0,41 et 0,36% de moins que vendredi, Proximus (8,70) reperdant 0,68%.

WDP (25,20) et KBC (52,72) emmenaient par contre les baisses en cédant 1,41 et 0,98% tandis que le poids lourd arGEN-X (450,70) et Galapagos (34,43) cédaient 0,35 et 0,06% en compagnie d'UCB (68,28), en baisse de 0,35% alors que Solvay (104,20) gagnait 0,82%.

Aperam (27,30) remontait de 0,59%, D'Ieteren (156,90) et Sofina (201,80) de 0,71 et 0,80%.

Orange Belgium (13,90) était par ailleurs suspendue dans l'attente d'un communiqué, Oxurion l'étant après un aveu de faillite et Montea (72,80) après l'annonce d'une augmentation de capital alors que le titre gagnait 2,4%.

On remarquait aussi la chute de 7,8% d'Econocom (2,315) alors qu'Exmar (7,60) et Recticel (9,82) abandonnaient 3,8 et 3,1%, des pertes de plus de 2% étant notées en Atenor (6,20) et Greenyard (5,96).