Sans-terre contre agronégoce, tensions rurales dans le Brésil de Lula

Au coeur de la savane brésilienne, Adonilton Rodrigues laboure le sol avec sa bêche dans un champ occupé illégalement par le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST), qui continue de lutter pour la redistribution des terres malgré le retour de Lula au pouvoir.

"Sans occupation, on ne peut pas faire pression, et sans faire pression, on n'a pas de terres où produire", lance le coordinateur régional de ce mouvement engagé dans un bras de fer avec le lobby de l'agronégoce, de plus en plus puissant au Parlement.