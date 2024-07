Shell prévient de lourdes dépréciations au deuxième trimestre

Shell avait annoncé mardi suspendre la construction d'une immense usine de biocarburants aux Pays-Bas, qui doit produire du "carburant durable d'aviation" (CDA) et du "diesel renouvelable" à partir de déchets.

Ce site situé est censé produire à terme 820.000 tonnes de biocarburants par an, et se trouve présenté comme l'un des plus importants projets de ce type en Europe.

Shell, qui n'a pas précisé combien de temps durerait cette pause, a rétro-pédalé ces derniers mois, comme son compatriote BP, sur certains objectifs climatiques, au grand dam des militants écologistes, mettant davantage l'accent sur le pétrole et le gaz pour doper ses bénéfices.