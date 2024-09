Telenet souhaite vendre sa participation dans la maison de production Caviar

La maison de production belge est notamment connue pour des programmes de télévision flamands comme "Down The Road" ou "Restaurant Misverstand", mais aussi pour des films, séries ou spots publicitaires.

Caviar est également active à l'international. Elle possède des bureaux à Los Angeles, Londres, Paris et Amsterdam. C'était la première maison de production belge à être nommée aux Oscars dans la catégorie du meilleur film pour "Sound of Metal". Plus récemment, le dernier film en date de la maison de production, "War Pony", a remporté la Caméra d'Or au festival de Cannes en 2022.