TotalEnergies: le conseil d'administration propose une hausse de 10% de la rémunération de son PDG en 2023

Le conseil soumettra une motion prévoyant que "la rémunération et l'attribution d'actions de performance au titre de 2023 sont proposées en hausse de 10% par rapport à 2022", selon un communiqué du groupe sur la convocation de cette assemblée générale.

Il s'agit d'une "hausse équivalente à celle dont ont bénéficié en moyenne les cadres du socle social commun en France", a précisé le groupe.

La hausse vient d'une part de l'augmentation du salaire de 10%, sur la partie variable - la rémunération fixe de 1,5 million d'euros n'évoluant pas; et d'autre part de la hausse de 10% du nombre d'actions de performance, a précisé à l'AFP une source chez TotalEnergies.

Les cadres du groupe bénéficient d'une hausse de 7,5% du salaire et de 15% de la part variable et en bonus, soit en moyenne près de 10%, précise l'entreprise. Le budget du nombre d'actions de performance attribuées aux cadres non dirigeants augmente aussi de 10%, a précisé le groupe.