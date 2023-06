Un algorithme belge va être utilisé pour fixer les prix de l'électricité au Japon

N-SIDE, l'entreprise belge dont les logiciels et services aident les acteurs de l'énergie à prendre de meilleures décisions et à optimiser l'utilisation de ressources critiques, et Japan Electric Power Exchange (JEPX), bourse d'échange d'électricité au Japon, annoncent jeudi leur collaboration via un communiqué. Concrètement, N-SIDE fournira à JEPX un algorithme capable de déterminer, d'une part les prix du marché de l'électricité japonais la veille du jour de la livraison, et d'autre part les volumes exécutés dans l'archipel.