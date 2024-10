Un nombre record de faillites pour un mois de septembre depuis 2013

Les tribunaux de l'entreprise ont enregistré 1.195 faillites en septembre, une hausse de 174,1% par rapport au mois d'août (436 faillites), rapporte vendredi l'office de statistique Statbel. En septembre, cette valeur n'avait plus été aussi élevée depuis 2013 (1.322 faillites).

Le nombre de faillites enregistrées en septembre 2024 est en hausse de 20,8% par rapport au même mois l'an dernier et de 23,5% en comparaison avec 2022.

La hausse mensuelle s'est confirmée dans toutes les régions. En Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de faillites a aussi progressé en comparaison avec les mois de septembre en 2023 et 2022. Il représente d'ailleurs le nombre le plus élevé pour un mois de septembre en Wallonie depuis 2014 (341 contre 338).