La Belgique est un paradis fiscal pour les cryptomonnaies: vrai ou faux?

Le cours du Bitcoin, la célèbre crypto-monnaie, atteint des records depuis les élections américaines. Cette monnaie numérique fait de plus en plus d'adeptes en Belgique et notre pays est considéré comme un paradis fiscal. Investir dans la crypto-monnaie peut être bien plus avantageux que chez nos voisins.

Investir dans la crypto-monnaie est une démarche de plus en plus facile d'accès et qui séduit. Plus de 5% des Belges ont déjà franchi le pas, notamment parce que ce type d'investissement en Belgique peut rapporter gros.

À lire aussi Trump lance sa plateforme de cryptomonnaies, mais le projet reste flou

En Europe, une large majorité des pays imposent une taxe sur la plus-value lors de la revente de votre crypto-monnaie. D'autres, telles que la Suisse ou la Slovénique n'imposent rien. En Belgique, la taxe oscille entre 0 et 50%. "C'est vrai que la fiscalité chez nous est plus avantageuse pour quelqu'un qui investit en 'bon père de famille'", explique Xander Vlassenbroeck, journaliste financier à l'Echo. "Si vous investissez sur le long terme et que vous réalisez une plus-value sur des crypto-monnaies, elle sera taxée à 0%. En revanche, si vous traidez, vous achetez, vous vendez, vous faites beaucoup de transactions, là, ça peut être dans la catégorie des revenus divers et là, c'est 33%."