Une cinquième hausse installe le Bel 20 au-dessus des 4.300 points

L'indice Bel 20 et ses voisins européens devaient terminer la semaine sur une note positive, l'indice bruxellois enregistrant vendredi une cinquième hausse consécutive qui devait le porter à 4.318,18 points, 0,86% plus haut que la veille et au plus haut depuis janvier 2022.

D'Ieteren (196,90) et AB InBev (59,62) suivaient avec des mieux de 2,77 et 1,81% tandis que Solvay (34,64) et Galapagos (26,40) s'appréciaient de 1,52 et 1,07%, arGEN-X (478,70) gagnant 0,44% contrairement à UCB (161,35) qui reperdait 1,53%.

Melexis (75,25) et Elia (103,10) regagnaient 1,83 et 1,58% tandis que KBC (71,82) et Ageas (48,14) s'appréciaient de 0,28 et 0,80%.

Lotus Bakeries (12.000) et Cofinimmo (67,10) reperdaient 0,17 et 0,15% tandis qu'Azelis (19,96) et GBL (70,90) s'appréciaient de 1,68 et 1%.

Ekopak (17,25) et Agfa-Gevaert (1,118) bondissaient par ailleurs de 7,1 et 6,5% tandis que Bekaert (37,44) et Iep Invest (5,40) remontaient de 3,1 et 4,8%, bpost (2,575) et What's Cooking (92,60) de 3,2 et 2,6%. Colruyt (42,58) gagnait quant à elle 0,8% compte tenu de son détachement de coupon de 1,38 euro brut.