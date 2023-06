Une huitième séance de baisse pour le BEL 20

Après avoir abandonné 3,88% en sept séances consécutives de baisse, l'indice BEL 20 restait à la traine de ses voisins européens lundi en cédant 0,48% à 3.506,29 points avec 8 de ses éléments dans le rouge, UCB (80,94) en tête avec une chute de 3,27% devant Aedifica (54,40) et Cofinimmo (68,05) qui perdaient 2,86 et 1,38%.

AB InBev (51,76) valait 1,22% de moins que vendredi, le poids-lourd arGEN-X (358,00) reculant de même de 1,43% alors que Solvay (100,45) remontait de 1,51%.

KBC (61,32) et Ageas (37,01) progressaient de 0,95 et 0,27%, Aperam (31,39) et Umicore (26,03) regagnant 0,19 et 1,17%.