Une nouvelle usine de production pour Cartamundi à Turnhout

Les cartes à collectionner ont tellement le vent en poupe que l'entreprise Cartamundi, qui en fabrique, a lancé voici un an la construction d'une nouvelle usine de production. Ce site est opérationnel depuis ce vendredi et permet la création de cinquante emplois supplémentaires chez le fabricant de jeux de cartes et de société basé à Turnhout (province d'Anvers).

Cet agrandissement porte la surface de Cartamundi à près de 23.000 mètres carrés. Le chantier représente un investissement de 25 millions d'euros. Ce montant fait partie d'une stratégie d'investissement globale, de 80 millions d'euros, qui comprend aussi l'expansion mondiale de la société, notamment au Japon.

"Le marché est resté stable en 2000 et 2019 mais depuis 2019, la demande s'accroît pour les cartes, par exemple les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh", avance Cartamundi. Les marchés des États-Unis, de l'Europe et du Japon se portent particulièrement bien. "Les cartes à collectionner sont de plus en plus considérées comme des produits de qualité, avec des designs uniques, ce qui stimule une culture de la collection croissante."