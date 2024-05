Une séance sans conviction pour le BEL 20

L'entrée de l'État au capital de Umicore (21,32) était accueillie par une chute de 2,74% alors que la plus forte baisse revenait à arGEN-X (330,80) avec un recul de 3,33%. UCB (120,25) et Galapagos (26,42) cédaient 1,47 et 0,53% alors que Solvay (34,52) et Syensqo (95,65) étaient en hausse de 0,61 et 1,44%.

AB InBev (60,42) et KBC (68,92) valaient 0,67 et 0,41% de plus que la veille, Ageas (45,52) cédant par contre 0,35%.