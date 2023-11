Une seule piste utilisée pour les décollages et atterrissages à Brussels Airport

En temps normal, les avions utilisent une piste différente pour décoller et atterrir mais à cause des vents violents, qui devraient souffler jusque 18h00 jeudi soir, une seule piste, choisie en fonction de la direction du vent, est utilisée. "En conséquence, seuls 20 mouvements de vol peuvent avoir lieu par heure, ce qui est peu, certainement le matin où il y a plus de monde", explique la porte-parole de Brussels Airport. Des retards de 10 à 15 minutes, voire davantage, sont observés tant pour les vols au départ qu'à l'arrivée.

Selon les prévisions météorologiques, le vent devrait encore se renforcer jeudi après-midi, surtout entre 13h00 et 14h00. L'utilisation d'escaliers pour embarquer et débarquer de l'avion sera alors impossible. Cette mesure affectera surtout la compagnie aérienne Ryanair, précise la porte-parole. Les passerelles, qui relient l'appareil à l'aéroport, pourront, elles, être utilisées, ajoute-t-elle.