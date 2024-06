Une start-up va tester la livraison de colis par drone à Malines

La start-up belge Drone Future testera la livraison et le retour de colis par drone à Malines au début de l'année prochaine, a-t-elle annoncé mardi lors de la présentation de ce projet pilote. L'entreprise fera livrer des colis depuis le site local de bpost, avec qui elle s'est associée, jusqu'à Technopolis.

La jeune structure travaille sur une technologie permettant de recevoir et de renvoyer de manière autonome des colis livrés par drone. Elle a ainsi mis au point un système comprenant une station d'accueil et un point de chargement, un système de changement de batterie, un ascenseur automatique et une boîte aux lettres intelligente pour les drones.

Les entreprises et les particuliers pourront ainsi recevoir des colis sans effort et les renvoyer. Les colis aboutiront dans une sorte d'armoire, où les personnes pourront récupérer leur commande.