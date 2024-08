USA : Trump annonce le lancement de sa propre plateforme de cryptomonnaies

Donald Trump a annoncé jeudi le lancement prochain d'une plateforme de cryptomonnaies, la présentant comme une alternative aux offres des grandes banques et des institutions financières.

"Les Américains sont essorés par les grandes banques et les élites financières depuis trop longtemps", a écrit le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine sur X et son réseau social Truth Social. "Il est temps que nous résistions, ensemble."

Donald Trump n'a fourni aucune précision quant à la teneur exacte du projet, appelé The DeFiant Ones. Deux de ses fils, Eric et Donald Jr, dirigeants du conglomérat familial Trump Organization, l'ont décrit, ces dernières semaines, comme de "l'immobilier numérique".