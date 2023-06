Wall Street dans le vert après le ralentissement de l'inflation

Lundi, le Dow Jones avait gagné 0,56% à 34.141 points et l'indice élargi S&P 500 avait pris 0,90% à 4.359,75 points. L'indice Nasdaq avait grimpé de 1,53% à 14.915,50 points, son plus haut niveau depuis fin avril 2022.

L'indice CPI des prix à la consommation a fortement ralenti en mai à 4% sur un an contre 4,9% en avril, au plus bas désormais depuis plus de deux ans, selon les chiffres du département du Travail publiés mardi juste avant l'ouverture du marché. C'est conforme aux attentes des analystes, et il s'agit du plus bas niveau depuis mars 2021.

L'inflation est désormais deux fois moins élevée qu'en juillet 2022, lorsqu'elle était au plus haut, à 9,1% sur un an, du jamais vu depuis plus de 40 ans.